دورة بعنوان: العناية المنزلية وإجرءات مكافحة العدوى لمرضى كورونا

بدأت سرت أعمال الدورة التدريبية للكوادر الصحية لمكافحة كورونا ، والتي تعقد على مدى 3 أيام، وبتمويل من منظمة الصحة العالمية في إطار الجهود المتخذة لتوعية المواطنين، والتدابير المتخذة لمكافحة الفيروس، خاصة في ظل انتشار الوباء في البلاد.

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