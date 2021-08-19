ليبيا الان

دورة بعنوان: العناية المنزلية وإجرءات مكافحة العدوى لمرضى كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بدأت سرت أعمال الدورة التدريبية للكوادر الصحية لمكافحة كورونا ، والتي تعقد على مدى 3 أيام، وبتمويل من منظمة الصحة العالمية في إطار الجهود المتخذة لتوعية المواطنين، والتدابير المتخذة لمكافحة الفيروس، خاصة في ظل انتشار الوباء في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك