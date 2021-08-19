دورة بعنوان: العناية المنزلية وإجرءات مكافحة العدوى لمرضى كورونا

بدأت سرت أعمال الدورة التدريبية للكوادر الصحية لمكافحة كورونا ، والتي تعقد على مدى 3 أيام، وبتمويل من منظمة الصحة العالمية في إطار الجهود المتخذة لتوعية المواطنين، والتدابير المتخذة لمكافحة الفيروس، خاصة في ظل انتشار الوباء في البلاد.
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قناة ليبيا
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