حرس المنشآت النفطية يفتتح نقطة الرادار الخاصة به

افتتح رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية رفقة بعض المسؤولين نقطة الرادار الخاصة بحرس المنشآت النفطية، التي من مهامها حماية خطوط وأنابيب الغاز بالمنطقة وكذلك حماية المنشآت النفطية الموجودة بنطاق بلدية صبراتة.

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