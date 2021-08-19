ليبيا الان

“الحويج والغويل”: الدبيبة كلفنا بتنويع مصادر الدخل وسد الفجوات

تم النشر منذُ 5 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بتوجيهات من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عقد اليوم الخميس، اجتماع ضم الوزير محمد الحويج وزير الاقتصاد و التجارة و الوزير سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

في الاجتماع تناول الجانبان سبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و توسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط استراتيجية مدروسة، وفقا للبيان.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الصناديق السيادية و تفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل و توفير استثمارات متنوعة في قطاعات عدة الأمر الذي يُجنب الدولة الاعتماد المطلق على النفط و الغاز.

و في السياق ذاتهِ أعرب الوزيران عن تطلعاتهما لتوحيد الرؤية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية و التجارية و المالية و التعاون المشترك بين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و وزير الاقتصاد و التجارة و ذلك في إطار المهام المشتركة بينهما.

خلال الاجتماع تم بحث دور المصارف المتخصصة في تعزيز معدلات التنمية و يأتي ذلك تأكيداً لاهتمام حكومة الوحدة الوطنية بتنمية الاقتصاد الوطني و سد بعض الفجوات التي تركها نشاط المصارف التقليدية، وفقا للبيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق