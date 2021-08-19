“الحويج والغويل”: الدبيبة كلفنا بتنويع مصادر الدخل وسد الفجوات

بتوجيهات من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عقد اليوم الخميس، اجتماع ضم الوزير محمد الحويج وزير الاقتصاد و التجارة و الوزير سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

في الاجتماع تناول الجانبان سبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و توسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط استراتيجية مدروسة، وفقا للبيان.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الصناديق السيادية و تفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل و توفير استثمارات متنوعة في قطاعات عدة الأمر الذي يُجنب الدولة الاعتماد المطلق على النفط و الغاز.

و في السياق ذاتهِ أعرب الوزيران عن تطلعاتهما لتوحيد الرؤية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية و التجارية و المالية و التعاون المشترك بين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و وزير الاقتصاد و التجارة و ذلك في إطار المهام المشتركة بينهما.

خلال الاجتماع تم بحث دور المصارف المتخصصة في تعزيز معدلات التنمية و يأتي ذلك تأكيداً لاهتمام حكومة الوحدة الوطنية بتنمية الاقتصاد الوطني و سد بعض الفجوات التي تركها نشاط المصارف التقليدية، وفقا للبيان.