وزير الإسكان يجتمع مع عمداء بلديات الكفرة وتازربو 

طرابلس- 19 أغسطس 2021 (وال) _ عقد مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية السيد ” أبوبكر الغاوي ” ، اجتماعاً مع عمداء بلديات الكفرة وتازربو ، بالإضافة للمشائخ والأعيان وشركات الخدمات بالمنطقة .

و تركز الإجتماع الذي عقد اليوم الخميس بديوان الوزارة، حول مناقشة المشاكل والعراقيل التي تعانيها البلديات ومن ضمنها مشاكل الصرف الصحي ، وبحث تفعيل المشاريع المتعثرة والمتوقفة.

وناقش المجتمعون أيضا، الأضرار الناتجة جراء الحرب، وإمكانية إستحداث مشاريع جديدة وفتح مسارات ومشاريع الطرق. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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