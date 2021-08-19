الخطوط الفريقية تستأنف رحلاتها من مطار الأبرق بعد توقف سنتين

استأنفت شركة الخطوط الجوية الافريقية اليوم الخميس أولى رحلاتها إلى مطار مدينة الأبرق شرق ليبيا بعد توقف دام أكثر من سنتين.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الإفريقية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها استأنفت اليوم الخميس رحلاتها إلى مطار مدينة الأبرق شرق ليبيا بواقع رحلتين اسبوعيا حيث رافق الرحلة وفدا ضم مسؤولي الشركة ووزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وكان في استقبال الرحلة أهالي وأعيان مدينة الابرق الذين عبروا عن سرورهم بعودة الخط لما له من أهمية تربط المدن الليبية بعضها ببعض.

يُذكر أن خط طرابلس الابرق قد توقف منذ أكثر من سنتين اضطر فيها المسافرين لتكبد مشاق التنقل عبر مطار بنينا بنغازي.