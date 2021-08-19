البيوضي: المسار العسكري طويل وشائك.. وحكومة الوحدة ماضية في عرقلة المسار الانتخابي

ليبيا – شدد المحلل السياسي سليمان البيوضي على ضرورة تعيين وزير للدفاع، خاصة وأنه واللجنة العسكرية يمثلان القوى الفاعلة على الأرض ويعملون على إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية.

البيوضي أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن المسار العسكري طويل وشائك والدعوة إلى تعيين وزير دفاع تستند إلى واقع العمليات على الأرض، إضافة إلى الأخطاء التي ترتكبها حكومة الوحدة الوطنية، وهي ماضية في عرقلة المسار الانتخابي.

وقال إنه “إذا تورطت ليبيا في الحرب مجددًا، فإن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة يتحملان المسؤولية المباشرة؛ لأنه لم يتخذ أي خطوة إجرائية حقيقية”.

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