“تموين وجبة”. . صورة مُوجعة تعكس تآكل الطبقة المتوسطة في ليبيا

أدت الأزمات الاقتصادية المتتالية التي عصفت بالبلاد إلى مفاقمة معاناة العائلات الليبية من ذوي الدخل المحدود والتي باتت تجد صعوبة بالغة في توفير الاحتياجات المنزلية اليومية وملء موائدها نتيجة قلة السيولة النقدية وتأخر صرف المرتبات واتساع دائرة البطالة

وضع دفع بعض هذه العائلات إلى تغيير جبري في نمط الاستهلاك والاكتفاء بالضروريات التي بات إدراكها صعبا حيث تلجأ الأسر إلى اقتناء الخضروات والمواد الغذائية التي تكفي الاستهلاك اليومي فقط دون إرهاق ميزانيتهم بمبالغ كبيرة لتتحول هذه الحالة الاقتصادية إلى ظاهرة في متاجر بيع الخضراوات والمواد الغذائية حيث يسعى التجار لتصريف بضائعهم عن طريق بيع ما يكفي لإعداد وجبة واحدة لاسيما تلك التي تحتاج للتبريد والتيار الكهربائي الذي يشهد انقطاعات لساعات طويلة تؤدي غالبا لإتلاف المعروضات .

نمط اقتصادي لم يعتد عليه الليبيين يعكس حجم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها البالغ على الطبقة المتوسطة التي بدأت تتآكل نتيجة غياب السياسات الاقتصادية الرشيدة وارتفاع مستوى التضخم وانخفاض قيمة العملة أمام العملات الموازية مما يهدد باتساع دائرة الفقر

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