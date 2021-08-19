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“تموين وجبة”. . صورة مُوجعة تعكس تآكل الطبقة المتوسطة في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدت الأزمات الاقتصادية المتتالية التي عصفت بالبلاد إلى مفاقمة معاناة العائلات الليبية من ذوي الدخل المحدود والتي باتت تجد صعوبة بالغة في توفير الاحتياجات المنزلية اليومية وملء موائدها نتيجة قلة السيولة النقدية وتأخر صرف المرتبات واتساع دائرة البطالة

وضع دفع بعض هذه العائلات إلى تغيير جبري في نمط الاستهلاك والاكتفاء بالضروريات التي بات إدراكها صعبا حيث تلجأ الأسر إلى اقتناء الخضروات والمواد الغذائية التي تكفي الاستهلاك اليومي فقط دون إرهاق ميزانيتهم بمبالغ كبيرة لتتحول هذه الحالة الاقتصادية إلى ظاهرة في متاجر بيع الخضراوات والمواد الغذائية حيث يسعى التجار لتصريف بضائعهم عن طريق بيع ما يكفي لإعداد وجبة واحدة لاسيما تلك التي تحتاج للتبريد والتيار الكهربائي الذي يشهد انقطاعات لساعات طويلة تؤدي غالبا لإتلاف المعروضات .

نمط اقتصادي لم يعتد عليه الليبيين يعكس حجم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها البالغ على الطبقة المتوسطة التي بدأت تتآكل نتيجة غياب السياسات الاقتصادية الرشيدة وارتفاع مستوى التضخم وانخفاض قيمة العملة أمام العملات الموازية مما يهدد باتساع دائرة الفقر

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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