الدبيبة .. يوجه بتسريع مشاريع التنمية الإدارية في كافة المناطق

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء الفعلي في إنجاز خطة الجهاز والمتعلقة بإنشاء واستئناف العمل في عدد من المشاريع المستهدفة

جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقدته الحكومة مع لجنة الإدارة ومديرو الادارات والمشاريع بالجهاز واستعرضت من خلاله خطة الجهاز للعام الجاري حيث أوعز رئيس الحكومة لإدارة الجهاز بالسفر لمدينة بنغازي لمتابعة استئناف تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمنطقة الشرقية، على أن تليها زيارة لمدينة سبها لمتابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية

يذكر أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية أنشئ عام 1989 حيث أوكل له مهمة إنشاء المشاريع المتعلقة بخطة التنمية وتطوير البنية التحتية قبل أن تصدر الحكومة قرارها بنقل تبعيته المباشرة لرئاسة الوزراء العام الجاري

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