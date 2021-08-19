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الدبيبة .. يوجه بتسريع مشاريع التنمية الإدارية في كافة المناطق

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء الفعلي في إنجاز خطة الجهاز والمتعلقة بإنشاء واستئناف العمل في عدد من المشاريع المستهدفة

جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقدته الحكومة مع لجنة الإدارة ومديرو الادارات والمشاريع بالجهاز واستعرضت من خلاله خطة الجهاز للعام الجاري حيث أوعز رئيس الحكومة لإدارة الجهاز بالسفر لمدينة بنغازي لمتابعة استئناف تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمنطقة الشرقية، على أن تليها زيارة لمدينة سبها لمتابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية

يذكر أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية أنشئ عام 1989 حيث أوكل له مهمة إنشاء المشاريع المتعلقة بخطة التنمية وتطوير البنية التحتية قبل أن تصدر الحكومة قرارها بنقل تبعيته المباشرة لرئاسة الوزراء العام الجاري

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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