أبو هيسة يبحث إنشاء مصنع خاص بالصناعات المعدنية لتوفير احتياجات قطاع النفط

ليبيا – بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة أحمد أبو هيسه مع رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز وعضو مجلس الإدارة بالمجلس، وبحضور رئيس الشركة الوطنية للمقطورات، إنشاء مصنع خاص بالصناعات المعدنية.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارت وهيئات ومؤسسات حكومة دولة ليبيا يهدف إنشاء المنصع إلى توفير احتياجات قطاع النفط؛ بحيث تتجاوز نسبة المنتجات المصنعة الخاصة بقطاع النفط أكثر من خمسين بالمئة من إنتاج المصنع، فيما تكون بقية المنتجات خاصه بالصناعات الأخرى.

كما سيكون انشاء المصنع بالشراكة بين قطاع الصناعة وقطاع النفط، حيث تم عرض مواقع لإنشاء المصنع سيتم زيارتها ميدانيًا ومعاينتها، لتحديد إمكانية إقامة المصنع عليها.

يشار إلى أن هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتوطين الصناعة محليًا وتوفير فرص العمل للشباب الليبي.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.