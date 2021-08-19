الدبيبة يُتابع خطة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للعام 2021

طرابلس 19 أغسطس 2021 (وال)- تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، خطة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للعام 2021 م، وذلك خلال زيارته لديوان الجهاز .

وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا موسعًا مع لجنة الإدارة ومديري الإدارات والمشاريع بالجهاز، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والاتصال والشؤون السياسية.

واستعرض المدير العام خطة الجهاز للعام الجاري، والتي تشمل عدد كبير من القطاعات والمشاريع المهمة التي سيتم تنفيذها أو استكمالها خلال هذه السنة.

وأكد رئيس الحكومة خلال كلمته على ضرورة البدء الفعّلي في الخطة، وظهور نتائجها بشكل واضح للمواطنين، على أن تشمل كافة مناطق ليبيا.

كما أعطى تعليماته لإدارة الجهاز بالسفر لمدينة بنغازي، لمتابعة استئناف تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمنطقة الشرقية، على أن تليها زيارة لمدينة سبها لمتابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية. (وال)

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