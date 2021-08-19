هضبة البطنين تعلن دعمها لتغير مجلس إدارة وزارة النفط

أعلن أهالي هضبة البطنين دعمهم لتوصية وزير النفط، محمد عون، المتعلق بتغيير مجلس إدارة الوزارة، مطالبة رئاسة الحكومة بإصدار قرار متوافق مع هذه التوصية في أسرع وقت.
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قناة ليبيا
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