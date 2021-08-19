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هضبة البطنين تعلن دعمها لتغير مجلس إدارة وزارة النفط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن أهالي هضبة البطنين دعمهم لتوصية وزير النفط، محمد عون، المتعلق بتغيير مجلس إدارة الوزارة، مطالبة رئاسة الحكومة بإصدار قرار متوافق مع هذه التوصية في أسرع وقت.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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