وققة احتجاجية للمطالبة بحل أزمة نزوح بئر غدامس

استنكر عدد من الأعیان والشباب والناشطین التابعين لمؤسسات المجتمع المدني غدامس، خلال وقفة احتجاجیة أقيمت بمقر دیوان بلدیة غدامس، استنكروا التجاھل المتعمد من قبل المسؤولین والجھات المعنیة لمطالبات ومناشدات أھالي مدینة غدامس والسلطات المحلیة، بخصوص نزوح البئر الأخیر المغذي للمدینة، ودرجة الملوحة للمیاه التي أصبحت غیر صالحة للاستھلاك البشري.
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قناة ليبيا
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