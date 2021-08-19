وققة احتجاجية للمطالبة بحل أزمة نزوح بئر غدامس

استنكر عدد من الأعیان والشباب والناشطین التابعين لمؤسسات المجتمع المدني غدامس، خلال وقفة احتجاجیة أقيمت بمقر دیوان بلدیة غدامس، استنكروا التجاھل المتعمد من قبل المسؤولین والجھات المعنیة لمطالبات ومناشدات أھالي مدینة غدامس والسلطات المحلیة، بخصوص نزوح البئر الأخیر المغذي للمدینة، ودرجة الملوحة للمیاه التي أصبحت غیر صالحة للاستھلاك البشري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا