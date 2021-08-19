الوكالة الأمريكية للتنمية تقدم أكثر 4200 استشارة صحية للنازحين بليبيا

قدم مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 4200 استشارة صحية لأكثر من 4200 مهاجر داخليًا ونازح وذلك خلال شهر يونيو.

وبينت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للصحة يوفرون الأدوية والإمدادات الطبية والمعدات الأساسية والتدريبات للعاملين في مجال صحة المجتمع.

وبدعم من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقوم الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة المدارة من قبل برنامج الأغذية العالمي بتوفير النقل الإنساني للأفراد والبضائع بما في ذلك الإمدادات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا بشكل عاجل عبر ليبيا.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن ذلك يعزز جهود الاستجابة في ليبيا من خلال تحسين وصول المساعدات الإنسانية.