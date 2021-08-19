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ناشطون يطالبون بإنقاذ “أيقونة الجبل الأخضر” من الانهيار

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تداول ناشطون على الفيسبوك صورا تظهر تشققات في الكوابل الرئيسية التي تربط بدن جسر وادي الكوف التاريخي بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد

صور دعمها ناشطون بتقرير صادر عن مصلحة الطرق والجسور عام 2015 أوصى بأن تتم صيانة عاجلة للجسر تشمل إعادة تركيب الغطاء المطاطي للفاصل المتحرك وصيانة سطح الرصف بإصلاح الحفر الموجودة في طبقة الرصف الاسفلتي مع المراقبة الدورية لاتساع فاصل التمدد المتحرك ومنع مرور الشاحنات الثقيلة أو توقف السيارات عليه

يذكر أن الجسر افتتح عام 1971 يربط بين مدينتي البيضاء والمرج ويعد واجهة سياحية للمنطقة بالإضافة لرمزيته التاريخية حيث أنشئ على وادي الكوف الذي كان معقلا للمجاهدين الليبيين ضد الغزو الايطالي بقيادة عمر المختار

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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