ناشطون يطالبون بإنقاذ “أيقونة الجبل الأخضر” من الانهيار

تداول ناشطون على الفيسبوك صورا تظهر تشققات في الكوابل الرئيسية التي تربط بدن جسر وادي الكوف التاريخي بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد

صور دعمها ناشطون بتقرير صادر عن مصلحة الطرق والجسور عام 2015 أوصى بأن تتم صيانة عاجلة للجسر تشمل إعادة تركيب الغطاء المطاطي للفاصل المتحرك وصيانة سطح الرصف بإصلاح الحفر الموجودة في طبقة الرصف الاسفلتي مع المراقبة الدورية لاتساع فاصل التمدد المتحرك ومنع مرور الشاحنات الثقيلة أو توقف السيارات عليه

يذكر أن الجسر افتتح عام 1971 يربط بين مدينتي البيضاء والمرج ويعد واجهة سياحية للمنطقة بالإضافة لرمزيته التاريخية حيث أنشئ على وادي الكوف الذي كان معقلا للمجاهدين الليبيين ضد الغزو الايطالي بقيادة عمر المختار

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