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مدير “التطعيمات”: إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا في ليبيا 897,779 مواطناً

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، إن حملة التطعيمات في مدينة طرابلس متواصلة، والإقبال ممتاز، و إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا في ليبيا 897,779 مواطنا.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس قائلًا: “نستعد لإطلاق حملة تطعيمات في المدينة الرياضية بنغازي، ومن ثَمّ سبها ومصراتة، ننتظر وصول شحنة من لقاح فايزر الأمريكي، ستخصص لفئة الحوامل ابتداء من الشهر الرابع فما فوق”.

واختتم سميو تصريحاته: “فروع جهاز الإمداد الأربعة شرعت في توزيع اللقاح الصيني المفرج عنه من الرقابة على الأدوية على المرافق الصحية في البلديات جرعةً أولى، وننتظر وصول كمية أخرى من اللقاح الصيني جرعةً ثانية”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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