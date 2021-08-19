أبو جناح يبحث إعادة افتتاح مكتب لوزارة الخارجية بالمنطقة الجنوبية

طرابلس 19 أغسطس 2021 (وال)- عقد نائب رئيس الحكومة ” رمضان أبو جناح” اليوم الخميس بطرابلس، اجتماعًا مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون والمنظمات ” عمر كتي ” .

وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف مكتب وزارة الخارجية في المنطقة الجنوبية، والخطط المزمع تنفيذها لإعادة افتتاحه قريبًا لأداء عمله على المستوى الداخلي والخارجي، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، إضافة إلى فتح المعهد الدبلوماسي.

واستعرض الوكيل الآلية التي سيتم تنفيذها لقبول المرشحين، وسُبل توحيد مكتبي وزارة الخارجية في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

من جانبه، أكد “أبو جناح” على ضرورة مباشرة العمل من مكتب الوزارة بالمنطقة الشرقية، مشددًا على أن يكون هناك نصيب للأشخاص من المنطقة الجنوبية في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار مناقشة العمل الدبلوماسي على الصعيدين المحلي والدولي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع أنحاء البلاد من خلال فتح مكاتب للخارجية في عدة مناطق مختلفة. (وال)

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