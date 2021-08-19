وزير الصحة يناقش قضية العلاج بالخارج في اجتماع بتركيا

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي اليوم الخميس مع موظفين بالملحقية الصحية الليبية في تركيا، للاطلاع على أوضاعهم ومعرفة المعوقات التي تواجههم، وكذلك قضية العلاج بالخارج وموضوعات أخرى.

عقد الاجتماع بحضور القنصل العام لليبيا في تركيا، والقائم بالأعمال والملحق الصحي، وخلاله قال الزناتي إن الملاحق الصحية مهمة لنقل الخبرات الخارجية إلى ليبيا من خلال التدريب وعقد ندوات وزيارات الأطباء والمتابعة والإشراف على المرضى، حسب بيان للوزارة.

كما جرى عرض ومناقشة العديد من البنود ومن أهمها: الإلتزام بالقوانين واللوائح فيما يخص تنظيم الإجراءات الإدارية للموظفين، وإعادة التنظيم داخل عمل الملاحق والتوصيف الوظيفي، ووضع آلية واضحة لتنظيم إجراءات إيفاد المرضى.

وكذلك، تفعيل العمل بالقائمة النمطية المُعدة من قبل وزارة الصحة والخاصة بالعلاج بالخارج، ووضع آلية لتفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية، والتعاون في مجال التدريب الطبي المستمر، من آجل تحقيق رؤية الوزارة في توطين العلاج بالداخل.

إضافة إلى مناقشة متابعة ملف الديون، والتنسيق مع المستشفيات التركية قبل إحالة المرضى، وتحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية، والاستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية.

فضلاً عن نقل المعرفة وربط المهارة من خلال التدريب والتدريب المصاحب، وإرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن تم متابعته في ليبيا.

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