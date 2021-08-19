رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عدد من أعضاء 5+5

طرابلس 18 أغسطس 2021 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع السيد عبد الحميد الدبيبة عددًا من أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بديوان مجلس الوزراء مساء الأربعاء.

وأكد الرئيس ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.

وبيّن الرئيس دعم وزارة الدفاع لجهود اللجنة ومتابعة أعمالها بشكل دوري، مُثمنًا إنجاز فتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أهمية تأمينه بالتنسيق مع وزارة الداخلية. (وال)

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