رغم التعهد بعودة حركة المرور اليوم.. ما حقيقة تأخر فتح معبر راس جدير بين ليبيا وتونس

شكا تجار ومواطنون بين تونس وليبيا تدفقوا على معبر رأس الجدير الحدودي من غموض يسود إعادة فتح معبر راس جدير رغم إعلان السلطات الليبية عودة الحركة بداية من اليوم الخميس.

ولم تتلقى المصالح المعنية في ليبيا أية تعليمات أو توصيات بخصوص فتح المعبر، الأمر الذي خلف إستياء لدى المواطنين التونسيين القاصدين ليبيا أو الليبيين الوافدين على تونس وفق ما ذكرت مصادر لإذاعة «موازييك» المحلية اليوم الخميس.

وأشار المصدر إلى تجمع عدد من التجار الممتهنين للتجارة البينية مع ليبيا من أهالي بنقردان في الطريق، معبّرين عن إمتعاضهم من تواصل استمرار السلطات الليبية غلق المعبر، بالرغم من تعهدهم وإلتزامهم بالإجراءات الصحية والوقائية التي ستفرضها السلطات الصحية الليبية.

في المقابل، توافد عدد كبير من الليبيين من الجانب الآخر من المعبر رغبة منهم في دخول تونس لكن المصالح الليبية رفضت السماح لهم بالمرور ما عدا سيارات النجدة.

– حكومة الوحدة الوطنية توجه بفتح المعابر البرية والجوية مع تونس اعتبارا من الخميس

وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير في تصريحات له لوسائل إعلام تونسية أن إعادة فتح المعبر من الجانب الليبي يتطلب قليلا من الوقت بإعتبار أن المسألة ترتيبية ليس أكثر، مؤكدا أن المعبر من الجانب التونسي مفتوح، ملاحظا أنه يتم إستقبال الحالات الإستعجالية وكل من له الإقامة وله عقد شغل.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية إعادة فتح حركة الملاحة الجوية والمعابر البرية مع تونس اعتباراً من الخميس لكنها شددت على ضرورة الالتزام بكل التدابير الاحترازية لمكافحة الوباء.

وقد وجه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة ، خطابين إلى وزيري المواصلات محمد سالم الشهوبي، والداخلية خالد مازن، بإعادة فتح المعابر الحدودية مع تونس، استناداً إلى توصيات لجنة متابعة أوضاع العالقين في تونس بشأن ضرورة فتح المعابر البرية والجوية «تقديراً للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية».

وأغلقت الحكومة الحدود البرية والجوية مع تونس في السابع من يوليو الماضي، بقصد التصدي لتفشي «كورونا».

بدورها، أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن تعديل توقيت حظر تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب البلاد، بدء من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحاً، بدلا من العاشرة مساء وحتى الساعة 5 صباحاً، وذلك ابتداء من يوم الخميس.

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