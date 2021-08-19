سميو: إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا في ليبيا 897,779 مواطناً

قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، إن حملة التطعيمات في مدينة طرابلس متواصلة، والإقبال ممتاز، و إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا في ليبيا 897,779 مواطنا.

سميو، وفي تصريحات صحفية اليوم الخميس أضاف قائلًا: “نستعد لإطلاق حملة تطعيمات في المدينة الرياضية بنغازي، ومن ثَمّ سبها ومصراتة، ننتظر وصول شحنة من لقاح فايزر الأمريكي، ستخصص لفئة الحوامل ابتداء من الشهر الرابع فما فوق”.

واختتم سميو تصريحاته: “فروع جهاز الإمداد الأربعة شرعت في توزيع اللقاح الصيني المفرج عنه من الرقابة على الأدوية على المرافق الصحية في البلديات جرعةً أولى، وننتظر وصول كمية أخرى من اللقاح الصيني جرعةً ثانية”.

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