النعمي: إدارة عقيلة صالح لمجلس النواب “مضطربة” 

زعم عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في حكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب “فجر ليبيا” أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية “اختار التصعيد في كل الاتجاهات وفق مبدأ عليا وعلى أعدائي” على حد تعبيره.

وكتب النعمي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “في محاولة جديدة لفهم حقيقة ما يجري في ليبيا … خاصة ما يتعلق بالاضطراب الواضح في إدارة عقيلة صالح لعمل البرلمان: عقد جلسات بدون نصاب قانوني وإصدار قوانين تتطلب أغلبية موصوفة 124 عضو بموافقة عشرين عضو فقط وبدون مشاركة مجلس الدولة و تصريحاته الهوجاء بشأن الاطراف الاخرى في المشهد سيف الاسلام ، مجلس الدولة ، الرئاسي ، حكومة الدبيبة . وكذلك التصعيد المفاجئ لمواقف حفتر تجاه الرئاسي ، والحكومة وانتشار القوات في الجنوب و قطع المياه على العاصمة و احتواء لجنة 5+5” وفق قوله.

وتابع قائلًا: “هل لهذا التصعيد علاقة بظهور سيف الإسلام.. نتيجة لهذا كله ربما يكون حفتر قد اختار التصعيد في جميع الاتجاهات من باب “علي وعلى أعدائي” على حد تعبيره.