رئيس ديوان المحاسبة يُطالب بالتحقق من أداء الجهات المختصة للتصدي لوباء كورونا وفقًا للاختصاص لكل فرع

طبرق 19 أغسطس 2021 (وال)- طالب رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الدكتور عمر عبد ربه صالح، بالتحقق من أداء الجهات المختصة وذات العلاقة؛ للتصدي لوباء كورونا وفقًا للاختصاص المكاني لكل فرع.

هذا وجاء ذلك – في كتاب – موجه لمُــــــــدراء فــــــــــروع ديــــــــــــــوان المحاســـــــــــبة، جاء فيه: “تعلمون أن الاختصاصات التي عقدها المشرع لديوان المحاسبة بمقتضى أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013م، وتعديلاته لا تقف عند حد أعمال الفحص والمراجعة؛ فهي رقابة تنسحب لتشمل فحص وتقييم كل أداء الجهات والأدوات الخاضعة لرقابته”.

وتابع الكتاب: “من هنا وتجاه تفشي وباء كورونا الذي اجتاح العالم بأسره؛ فإنه يتعين عليكم ضرورة وسرعة التحقق من أداء الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لهذا الوباء وفقاً للاختصاص المكاني لكل فرع، وعليكم في أعمال التقييم التركيز والتحقق من:

وتابع الكتاب : “إذ نرفق لكم استبيان خاص للاستئناس به في أعمال التقييم، فإنه يُطلب منكم كل فيما يخصه تشكيل فرق عمل لتولي أعمال التقييم وتقديم تقارير أسبوعية، يتم إحالتها للجنة المركزية برئاسة ديوان المحاسبة المشكلة بقرارنا رقم (113) لسنة 2021م من السيد / مدير عام الإدارة العامة لفحص الحسابات العامة ومدير الإدارة العامة لفحص ومراجعة الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة ومدير مكتب الرعاية الصحية ومدير مكتب شؤون الفروع. (وال) ع ع/ ر ت

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