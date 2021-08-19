الزناتي: سنستعين بالشركات التركية في تعزيز خدماتنا الطبية

زار علي الزناتي وزير الصحة، أمس الأربعاء، رفقة الوفد المرافق له، مستشفى ميديبول بجمهورية تركيا، وذلك للإطلاع على إمكانيات وقدرات المستشفى.

كما اطلع الوزير، على الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة بها.

واعتبر الوزير، أن هذه الزيارة هي أولى الخطوات لتنفيذ خطة وزارة الصحة في توطين العلاج بالداخل، وذلك عن طريق شركات متخصصة تمثل مستشفيات خاصة أو شركات تمثل الخدمات الطبية في أي دولة.

وأضاف:” إننا بدأنا بعقد الاتفاقية مع جمهورية تركيا نظرًا لرغبتها الشديدة للتعاون معنا في الجانب الصحي، ولرغبتنا في نقل والاستفادة من الخبرات التركية في مجالي التدريب وإدارة المستشفيات إلى ليبيا”.

وعلى هامش الزيارة، التقى وزير الصحة مع عدد من المرضى والجرحى الليبين، والذين يتلاقون علاجهم في مستشفيات جمهورية تركيا، واستمع إلى مشاكلهم، ووعد بإيجاد الحلول العاجلة لها.

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