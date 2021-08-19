الزناتي لـ«موظفي الملحقية الصحية بأنقرة»: ننتظر منكم نقل الخبرات التركية إلينا

التقى الدكتور علي الزناتي وزير الصحة، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، موظفي الملحقية الصحية بجمهورية تركيا، وبحضور القنصل العام لليبيا، والقائم بالأعمال والملحق الصحي، وذلك للاطلاع على أوضاعهم والاستماع إلى مطالبهم وأهدافهم ومقترحاتهم والمعوقات التي تعيق التنفيذ.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير، أن أهم أهداف الملاحق الصحية والمتمثلة في نقل الخبرات الخارجية إلى ليبيا من خلال التدريب، أحياء ندوات، أطباء زوار، والمتابعة والإشراف على المرضى.

وتم خلال الاجتماع، عرض ومناقشة العديد من البنود ومن أهمها: االتزام بالقوانين واللوائح فيما يخص تنظيم الإجراءات الإدارية للموظفين، وإعادة التنظيم داخل عمل الملاحق والتوصيف الوظيفي،وضع آلية واضحة لتنظيم إجراءات إيفاد المرضى، وتفعيل العمل بالقائمة النمطية المُعدة من قبل وزارة الصحة والخاصة بالعلاج بالخارج، وضع آلية لتفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية، فضلا عن التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر، من آجل تحقيق رؤية الوزارة في توطين العلاج بالداخل، ومتابعة ملف الديون، والتنسيق مع المستشفيات في الساحة التركية قبل إحالة المرضى.

وتطرق الاجتماع أيضا، لمناقشة بنود تحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية، وضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية، ونقل المعرفة وربط المهارة من خلال التدريب والتدريب المصاحب؛ بمعنى إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن تم متابعته في ليبيا.