انتهاء المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز الانتهاء من تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين.

وأكدت شركة راس لانوف الانتهاء فِعْلِيًّا من عملية التشغيل المنفرد لجميع التوربينات الرئيسية بمصنع الإيثلين والمتمثلة في التوربينية (RT_10_1) والتوربينية (RT_12_1)

وبينت شركة راس لانوف أنه جرى خلال الاسبوع الماضي الإعلان عن نجاح أولى اختبارات التشغيل المنفرد لتوربينه ضاغط الإيثيلين (1- RT- 14) .

وبينت الشركة أن الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة يعد خطوه مهمة ومفصلية في تنفيذ مشروع إعادة تشغيل مصنع الإثيلين وأن الوصول إلى هذه المرحلة بمثابة الإعلان عن جاهزية مصنع الإيثيلين للتشغيل حيث لم يتبقى إلا القليل من التجهيزات ثم يتم الإعلان عن تشغيل المصنع بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات.