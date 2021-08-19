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اللافي لسفير بريطانيا: نشكركم على دعم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ظهر اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نكولاس هوبتون بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن اللافي أكد خلال اللقاء على الجهود التي بذلها السفير في تطوير العلاقات الليبية البريطانية في العديد المجالات، ودعمها الاستقرار في ليبيا، متمنياً له التوفيق في المهام التي سيكلف بها مستقبلاً.

فيما أشاد السفير بالتعاون مع المجلس الرئاسي منذ توليه زمام الأمور في ليبيا  متمنياً له تحقيق الاستقرار من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، على حد تعبير البيان.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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