السني: أرجو من الشباب الاقتناع بأن التحالفات بين الدول متغيرة مثل الفصول الأربعة

زعم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن السياسة تحكمها مصالح آنية حسب توجه الفئة الحاكمة للدولة ولا تحكمها “مبادئ”، راجيًا أن يقتنع الشباب بعدم وجود شيء اسمه تحالف ثابت وأبدي بين الدول، بل هي متغيرة كالفصول الأربعة، على حد قوله.

السني، وفي تغريدتين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “أرجو اقتناع الشباب بعدم وجود شيء اسمه تحالف ثابت وأبدي بين الدول، بل هي متغيرة كالفصول الأربعة”، مردفًا أن “السياسة تحكمها مصالح آنية حسب توجه الفئة الحاكمة للدولة ولا تحكمها مبادئ”، بحسب قوله.

وتابع؛ “ولنا في ذلك عبرة أيضاً في الداخل عند قراءة تطور الصراع الليبي منذ 2011 وانقلاب التحالفات بشكل شبه يومي!”، وفقًا لتعبيره.

وواصل السني في تغرديته، قائلًا: “لذا الارتهان للأجنبي وأجندته هو رهان خاسر حتى إن خدم بعض المصالح المؤقتة فنحن من ندفع الثمن!”.

وأوضح أن “العلاقة يجب أن تكون ندية تخدم مصلحة الوطن”، معقبًا “معركتنا هي معركة الوعي وفهم واقع الأمور، ورغم تشاؤم الكثيرين فأنا متفاءل لزيادة وعي الشباب، عليهم فقط تنظيم الصفوف وإبراز قياداتهم الفاعلة”.

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