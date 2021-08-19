ليبيا الان

السفارة الأمريكية: 1.3 مليون ليبي بحاجة لمساعدات إنسانية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت السفارة الأمريكية في طرابلس، إن الأمم المتحدة تؤكد أن 1.3 مليون شخص في ليبيا قد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة الصراع والوباء.

أضاف البيان: “يعمل شركاء مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛية على توفير الصحة, الحماية، المأوى، والمساعدات الإنسانية الأخرى للفئات المستضعفة من السكان في ليبيا”.

واختتمت السفارة: “في هذا االيوم العالمي للعمل الإنساني، نشرف كرامة الأشخاص المتضررين من الأزمات ونقدر مساهمات عمال الإغاثة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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