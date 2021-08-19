الجويفي يطالب الدبيبة بالإسراع في صيانة ملعب طرابلس الدولي

طالب وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي بسرعة صيانة ملعب طرابلس الدولي، حتى يتمكن ممثلو ليبيا في البطولات الأفريقية من اللعب على أرضها.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الرياضة إلى رئيس الحكومة، قائلا فيه: “في الوقت الذي نثمن فيه مجهوداتكم التي تبذلونها للصالح العام والاهتمام الخاص بالجانب الرياضي، ووزارة الرياضة بشكل خاص، وبالإشارة إلى كتـاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن صيانة وتطوير ملعب طرابلس حسب المواصفات والشروط المحددة من قبل الاتحاد الأفريقي، علمًا بأن المدينة الرياضية طرابلس يوجـد لديها عقد مع جهاز تنفيذ وتطوير المراكز الإدارية”.

وأضاف الجويفي: “نُفيدكم علمًا بأن نادي الاتحاد المتوج بالدوري الليبي يشارك ببطولة دوري أبطـال أفريقيـا، ونادي الأهلي طـرابلس كذلك يشـارك فـي كـأس الكونفدرالية الأفريقية”.

واختتم الوزير خطابه بإبداء الأمل في توجيه الحكومة تعليماتها بهذا الخصوص في أسرع وقت ممكن.

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