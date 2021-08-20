شركة خدمات طرابلس.. نشاط ملفت واستحسان من الأهالي

جهود لافتة لشركة خدمات طرابلس يقوم بها موظفو الشركة في المدينة وضواحيها، في سعي واضح من القائمين على الشركة إلى إضفاء مظهر حضاري للمدينة من خلال مجموعة أعمال تقوم بها الشركة بشكل دوري وفي مختلف أنحاء المدينة.

فرق الشركة قامت وعلى مدار الأشهر الماضية بعدد من الأعمال التنظيمية في المدينة. تضمنت تلك الأعمال تنظيف الشوارع، تنظيم الحدائق، طلاء الجدران والأرصفة، كنس الأتربة المتراكمة على الطرقات، تركيب خطوط وأنابيب ري في المناطق الخضراء وعلى الطريق الواصلة للمطار، مكافحة القوارض، وغيرها من الأعمال الخدمية التي تصب في مصلحة المدينة وسكانها.

العمال الشركة نالت استحسان الأهالي، وبدا الرضا واضحاً عن نشاط الشركة في المدينة من خلال ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اكد كثيرون أن نشاط الشركة يجب أن يكون مثالاً يحتذى به من قبل باقي المدن والمناطق الليبية.

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