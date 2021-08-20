امغيب: دعم لافروف لبيان اللجنة العسكرية مؤشر قوي للدفع تجاه الانتخابات

رأى عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أنه يجب على الشعب الليبي دعم اللجنة العسكرية (5+5) فيما أصدرت من بيانات، وإعلان الارتياح لصدور قانون انتخاب الرئيس من الشعب.

وأكد امغيب، في تصريحات لقناة العربية الحدث، أن اللقاء الصحفي اليوم بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، دعم فيه لافروف بيان لجنة 5+5 بشأن خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا.

ولفت إلى أن دعم لافروف يعتبر مؤشر قوي لرغبة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا مع وجود خطوات جادة تدفع باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

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