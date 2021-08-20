«مؤسسة النفط»: حققنا إيرادات في يوليو تجاوزت ملياري دولار رغم التحديات

حققت المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات في شهر يوليو تفوق 2 مليار دولار أمريكي، بحسب بيان صادر عن المؤسسة اليوم الخميس.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أن صافي إيرادات شهر يوليو للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية.

وأكدت أن سجل مستوى 1,965,494,665.28 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 80,985,359.19 دولار أمريكي.

في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط، صافي إيرادات المنتجات النفطية 3,379,155.88 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 2,794,996,38 دولار أمريكي، مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل إلى 2,052,654,176.73 دولار أمريكي.

ومن جانبه، قال مصطفى صنع الله:” أبلغني رئيس الحكومة إنه عازم على إحداث نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية على نحو يضمن تحقيق أهداف وطموحات الشعب الليبي”، على حد قوله.

وأضاف “صنع الله”:” نحن نعمل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة على مسار التحديث والتطوير ونسير بخطى ثابته نحو خلق تنمية مكانية في مناطق الحقول والمواني النفطية وصيانة المعدات والتسهيلات السطحية التي دمرتها الحروب”.

وأضاف صنع الله في رساله وجهها إلى رئيس الحكومة:” يجب أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط بعيدة عن التجاذبات السياسية وأن تكون عنوانًا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة.”

ويُذكر أن إيرادات شهر يوليو لا تتضمن الإتاوات والضرائب فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة ـاوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يوليو بـــ 25,319,110.70 دولار أمريكي.

وأيضاً تم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 2,957,471.66 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.