مؤسسة النفط: إيرادات شهر يوليو تجاوزت الـ2 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أنها حققت مدخولات مجزية في شهر يوليو تفوق الـ 2 مليار دولار أمريكي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن صافي إيرادات شهر يوليو للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والاسعار العالمية، حيث سجل مستوى 1,965,494,665.28 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 80,985,359.19 دولار امريكي.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ 3,379,155.88 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 2,794,996,38 دولار امريكي مما يعني أن إجمالي الإيراد من المبيعات النفطية بالدولار الامريكي قد وصل إلى 2,052,654,176.73 دولار أمريكي.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن رئيس الحكومة أكد له أنه عازم على إحداث نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية على نحو يضمن تحقيق أهداف وطموحات الشعب الليبي.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة تعمل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة على مسار التحديث والتطوير وتسير بخطى ثابته نحو خلق تنمية مكانية في مناطق الحقول والمواني النفطية وصيانة المعدات والتسهيلات السطحية التي دمرتها الحروب .

وأكد صنع الله أنه برعاية رئيس الوزراء وبدعم من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي سيتم الإعلان قريبا عن أكبر ورشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، مبينا أن الشركات الوطنية والعالمية مدعوة للمساهمة في إصلاح وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب.

وأردف صنع الله في رساله وجهها إلى رئيس الحكومة يجب أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط بعيدة عن التجاذبات السياسية وأن تكون عنوانًا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر يوليو لا تتضمن الأتاوات والضرائب فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة اوباري يتم تحميلها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يوليو بـــ 25,319,110.70 دولار أمريكي كما تم تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 2,957,471.66 دولار امريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.