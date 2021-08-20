آمال سكان الجبل معقودة على “محول شكشوك” لحل أزمة الكهرباء

باشرت الشركة العامة للكهرباء استبدال المحول المعطوب داخل محطة كهرباء شكشوك بآخر جديد لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في مدن الجبل

ورصدت 218 مراحل وصول المحول البديل إلي المحطة بداية الأسبوع الحالي وإنطلاق عمليات تجميعه وإدخاله في العمل في الأيام القادمة بقدرة انتاجية تقدر 125‪ ميقا بإنتاجية تقدر بضعف المحول المعطوب بعد حقنه بـ 41 طن من الزيت حيث سيستغرق ادخال المحول علي الشبكة للعمل مدة تقدر بحوالي حوالي 10 ايام من العمل المتواصل

يذكر أن مدن الجبل تعاني انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب ضعف أعمال الصيانة لمحطة تحويل شكشوك التي أنشئت عام 1977

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