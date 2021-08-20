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آمال سكان الجبل معقودة على “محول شكشوك” لحل أزمة الكهرباء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت الشركة العامة للكهرباء استبدال المحول المعطوب داخل محطة كهرباء شكشوك بآخر جديد لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في مدن الجبل

ورصدت 218 مراحل وصول المحول البديل إلي المحطة بداية الأسبوع الحالي وإنطلاق عمليات تجميعه وإدخاله في العمل في الأيام القادمة بقدرة انتاجية تقدر 125‪ ميقا بإنتاجية تقدر بضعف المحول المعطوب بعد حقنه بـ 41 طن من الزيت حيث سيستغرق ادخال المحول علي الشبكة للعمل مدة تقدر بحوالي حوالي 10 ايام من العمل المتواصل

يذكر أن مدن الجبل تعاني انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب ضعف أعمال الصيانة لمحطة تحويل شكشوك التي أنشئت عام 1977

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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