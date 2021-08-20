المنفي والسفير الأمريكي يتفقان على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة

ناقش المبعوث الخاص والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، في اتصال هاتفي، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، عملية الالتزام المشترك بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الخميس، إن المبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، تحدث عبر الهاتف مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ولفتت السفارة، في بيانها، إلى أن الجانبين أكدا التزامهما المشترك بإجراء انتخابات ديسمبر في الوقت المحدد لتلبية توقعات الشعب الليبي، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدعم ليبيا مستقرة موحدة وديمقراطية.

كما دعا الجانبان، جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، بحسب البيان الصادر.