ليبيا تسعى لتفعيل الاتفاقيات الحدودية مع دول جنوب الصحراء

أكدت ليبيا عن تطلعها لتفعيل بنود الاتفاقية الرباعية المبرمة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان في شهر مايو 2018 من أجل تأمين الحدود المشتركة
جاء ذلك في كلمة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى في الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبر الاتصال المرئي
وأضاف عيسى أن ليبيا تسعى لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها، وإنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، توطيداً للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، والحد من فقدان الأرواح التي تزهق في الصحراء الكبرى ، نتيجة لصعوبة الوصول إلى مقصدها
يذكر أنّ هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي ، بشأن حوكمة الحدود ، خاصة في الجوانب المتعلقة بالسلم والأمن والتي اتفق الأعضاء على تأجيلها إلى ما بعد 2022
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