ليبيا تسعى لتفعيل الاتفاقيات الحدودية مع دول جنوب الصحراء

أكدت ليبيا عن تطلعها لتفعيل بنود الاتفاقية الرباعية المبرمة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان في شهر مايو 2018 من أجل تأمين الحدود المشتركة

جاء ذلك في كلمة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى في الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبر الاتصال المرئي

وأضاف عيسى أن ليبيا تسعى لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها، وإنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، توطيداً للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، والحد من فقدان الأرواح التي تزهق في الصحراء الكبرى ، نتيجة لصعوبة الوصول إلى مقصدها

يذكر أنّ هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي ، بشأن حوكمة الحدود ، خاصة في الجوانب المتعلقة بالسلم والأمن والتي اتفق الأعضاء على تأجيلها إلى ما بعد 2022

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية