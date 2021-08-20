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بالصور.. “مخالفات نظافة جسيمة” بمخابز ومتاجر في بنغازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي أن الجهاز قام بإغلاق وتشميع عدد من المخابز والمحال التجارية في المدينة، بالإضافة إلى توجيه إنذار بالقفل لعدد من المحال الأخرى.

وبحسب الرائد فرج الدرسي، مساعد مدير جهاز الحرس البلدي في بنغازي، فإن الإقفال جاء نتيجة مخالفات مرتبطة بمعايير الصحة والنظافة، ومنها عدم توفر شهادات صحية للعمال واستعمال خزانات مياه غير نظيفة، واستعمال معدات غير صالحة.

يُذكر أن عمليات القفل والإنذار جاءت بالتعاون بين جهاز الحرس البلدي ولجنة ضبط الشارع العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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