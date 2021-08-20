بالصور.. “مخالفات نظافة جسيمة” بمخابز ومتاجر في بنغازي

ذكر المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي أن الجهاز قام بإغلاق وتشميع عدد من المخابز والمحال التجارية في المدينة، بالإضافة إلى توجيه إنذار بالقفل لعدد من المحال الأخرى.

وبحسب الرائد فرج الدرسي، مساعد مدير جهاز الحرس البلدي في بنغازي، فإن الإقفال جاء نتيجة مخالفات مرتبطة بمعايير الصحة والنظافة، ومنها عدم توفر شهادات صحية للعمال واستعمال خزانات مياه غير نظيفة، واستعمال معدات غير صالحة.

يُذكر أن عمليات القفل والإنذار جاءت بالتعاون بين جهاز الحرس البلدي ولجنة ضبط الشارع العام.

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