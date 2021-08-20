لاستمرار الأزمة.. بن سعد: نتطلع لإقامة ‏انتخابات برلمانية فقط في 24 ديسمبر المُقبل

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، لميس بن سعد، أنها تتطلع ‏لعقد انتخابات الرئاسة على أساس دستوري سليم، وأن ‏تجرى بعد الاستفتاء على الدستور.‏

وقالت بن سعد في تصريحات نشرها تيار “يا بلادي” الذي يترأسه الإخواني نوري بو سهمين عبر ‏حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ضمن حوارية ‏‏”انتخابات 24 ديسمبر سبل نجاحها والعوائق التي تواجهها”، إنهم ‏ناقشوا عدد من الأمور، أهمها العوائق والمحاذير والمخاوف ‏المتعلقة بالانتخابات المقبلة، والتي تشوب مسار 24 ديسمبر.‏

وأردفت بقولها “لكن رغم هذه المخاوف والمحاذير يظل تاريخ 24 ‏ديسمبر هو مطلب لجميع الليبيين وسيكون محطة تاريخية هامة ‏في تاريخ ليبيا الحديث، وبالنسبة للتاريخ نتطلع فيه إلى التغيير ‏الذي ينظر له كل الليبيين”.‏

ولفتت إلى أنهم يتطلعون إلى انتخابات 24 ديسمبر إلى إقامة ‏انتخابات برلمانية تشريعية، منوهة “أما بالنسبة للانتخابات ‏الرئاسية نأمل أن تتحقق، ولكن نأمل أن تتحقق الانتخابات ‏الرئاسية على أساس دستوري”.‏

وأتمت: “تقدمنا بمقترح بهذا الخصوص في ملتقى الحوار ‏السياسي، لأن الشروط والصلاحيات التي ستنظم مبادئ الحكم ‏للمؤسسات ويؤسس لاستقرار دائم وهو ما نتطلع له الليبيين حاليا، ‏ويجب أن يكون هناك دستور يؤسس لهذا الاستقرار الدائم ‏ويحترمه جميع الليبيين”.‏

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