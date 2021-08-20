لاستمرار الأزمة.. بن سعد: نتطلع لإقامة ‏انتخابات برلمانية فقط في 24 ديسمبر المُقبل

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، لميس بن سعد، أنها تتطلع لعقد انتخابات الرئاسة على أساس دستوري سليم، وأن تجرى بعد الاستفتاء على الدستور.
وقالت بن سعد في تصريحات نشرها تيار “يا بلادي” الذي يترأسه الإخواني نوري بو سهمين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ضمن حوارية ”انتخابات 24 ديسمبر سبل نجاحها والعوائق التي تواجهها”، إنهم ناقشوا عدد من الأمور، أهمها العوائق والمحاذير والمخاوف المتعلقة بالانتخابات المقبلة، والتي تشوب مسار 24 ديسمبر.
وأردفت بقولها “لكن رغم هذه المخاوف والمحاذير يظل تاريخ 24 ديسمبر هو مطلب لجميع الليبيين وسيكون محطة تاريخية هامة في تاريخ ليبيا الحديث، وبالنسبة للتاريخ نتطلع فيه إلى التغيير الذي ينظر له كل الليبيين”.
ولفتت إلى أنهم يتطلعون إلى انتخابات 24 ديسمبر إلى إقامة انتخابات برلمانية تشريعية، منوهة “أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية نأمل أن تتحقق، ولكن نأمل أن تتحقق الانتخابات الرئاسية على أساس دستوري”.
وأتمت: “تقدمنا بمقترح بهذا الخصوص في ملتقى الحوار السياسي، لأن الشروط والصلاحيات التي ستنظم مبادئ الحكم للمؤسسات ويؤسس لاستقرار دائم وهو ما نتطلع له الليبيين حاليا، ويجب أن يكون هناك دستور يؤسس لهذا الاستقرار الدائم ويحترمه جميع الليبيين”.
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