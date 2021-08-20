بعد فتح الحدود.. سوء التنسيق يفاقم معاناة المرضى بمعبر راس اجدير

أصطفت سيارات الإسعاف واحتشد عشرات المرضى الليبيين، الخميس، على جانبي المنفذ الحدودي رأس اجدير في انتظار سماح السلطات التونسية باستئناف حركة العبور بين البلدين.

وناشد العالقون في المعبر سلطات البلدين معالجة الأزمة وفتح المعابر للسماح بدخول الحالات المرضية وسيارات الإسعاف في ظل المعاناة الإنسانية الناتجة عن إقفال المعبر مع احتجاج الجانب التونسي بعدم التنسيق المسبق مع الجانب الليبي لفتح الحدود.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت قرارها باستئناف الحركة عبر الحدود والمنافذ مع الجار التونسي بعد إقفالها في وقت سابق ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسادت حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب سوء التنسيق الذي انتهى بانتظار المرضى داخل سيارات الإسعاف لساعات طويلة عند المعبر الحدودي دون جدوى.

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