تنتوش: أغلب النواب يرفضون الميزانية بسبب تجاهل الحكومة لآراء مجلس النواب وتوصياته

أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش بأن الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة لدى أغلب أعضاء مجلس النواب؛ بسبب تجاهل لآراء مجلس النواب وتوصياته.
تنتوش، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن اللجنة المالية بمجلس النواب ستقوم بعرض مشروع الميزانية بقيمة ( 86 ) مليار دينار بدل (111) مليار دينار المقترحة من قبل الحكومة على أعضاء مجلس النواب.
وأشار تنتوش إلى أن من صلاحيات مجلس النواب اعتماد الميزانية المدروسة فيما سبق بدون الحاجة إلى الرجوع للحكومة في ذلك.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك