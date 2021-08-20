تنتوش: أغلب النواب يرفضون الميزانية بسبب تجاهل الحكومة لآراء مجلس النواب وتوصياته

أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش بأن الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة لدى أغلب أعضاء مجلس النواب؛ بسبب تجاهل لآراء مجلس النواب وتوصياته.

تنتوش، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن اللجنة المالية بمجلس النواب ستقوم بعرض مشروع الميزانية بقيمة ( 86 ) مليار دينار بدل (111) مليار دينار المقترحة من قبل الحكومة على أعضاء مجلس النواب.

وأشار تنتوش إلى أن من صلاحيات مجلس النواب اعتماد الميزانية المدروسة فيما سبق بدون الحاجة إلى الرجوع للحكومة في ذلك.

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