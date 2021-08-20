شركة الكهرباء: المتداول عن تعمد قطع التيار غير صحيح وشائعات مغرضة

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن شركة «سيمنس» الألمانية نشرت بيانًا نفت فيه الأخيرة ما نسب إليها بالإعلان عن وصول إنتاج الكهرباء في ليبيا إلى 5500 ميجاوت، وتعمد المسؤولين قطع التيار.

وجاء في تصريح متداول على صفحات مواقع التواصل، منسوب للمدير التنفيذي للشركة الألمانية: «إن ما يحدث للشبكة الكهربائية في ليبيا عبث من المسؤولين، حيث أن قيمة التوليد بلغت حتى 5500 ميغاوات والحقيقة لا نعلم لماذا يقوم المسؤولون بقطع التيار بهذه الصورة لساعات طويلة».

ونفت شركة الكهرباء، التصريح الذي نسب لرئيس مجلس إدارتها وئام العبدلي، الذي جاء فيه أنه من الصعب أن تنتهي أزمة الكهرباء في شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت:« هذا الكلام ليس له أساس من الصحة ولم يدل رئيس الشركة بأي تصريح عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعليه نهيب بالمواطنين عدم متابعة تلك الشائعات المغرضة التي تسعى لنشر الفوضى والبلبلة دون الاستناد للحقائق».