محلل روسي لـ218: على ليبيا الاستفادة من علاقات موسكو لإخراج المرتزقة

قال المحلل السياسي الروسي فيتشسلاف ماتوزوف أن الظروف السياسية الحالية تتطلب من حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ موقف حاسم في علاقتها مع روسيا المستعدة حسب وصفه للعب دور إيجابي لحل الأزمة الليبية وأن تلعب دور الوسيط في عملية خروج القوات الأجنبية خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تملكها روسيا مع كل الأطراف الليبية

وأضاف فيتشسلاف ماتوزوف في حوار مع 218 عبر برنامج البلاد أن زيارة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى موسكو تمثل أهمية كبيرة لاسيما أنها تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 24 من ديسمبر التي تدعمها روسيا بشكل واسع كما أن اللقاء بمثابة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية وروسيا بشأن خروج القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل معتبرا الاتفاق على فتح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي بالخطوة الإيجابية

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قد أجرت إجتماع مع نظيرها الروسي في موسكو لدعم الانتخابات المرتقبة والمساعدة في إجلاء القوات الأجنبية عن البلاد

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