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محلل روسي لـ218: على ليبيا الاستفادة من علاقات موسكو لإخراج المرتزقة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المحلل السياسي الروسي فيتشسلاف ماتوزوف أن الظروف السياسية الحالية تتطلب من حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ موقف حاسم في علاقتها مع روسيا المستعدة حسب وصفه للعب دور إيجابي لحل الأزمة الليبية وأن تلعب دور الوسيط في عملية خروج القوات الأجنبية خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تملكها روسيا مع كل الأطراف الليبية

وأضاف فيتشسلاف ماتوزوف في حوار مع 218 عبر برنامج البلاد أن زيارة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى موسكو تمثل أهمية كبيرة لاسيما أنها تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 24 من ديسمبر التي تدعمها روسيا بشكل واسع كما أن اللقاء بمثابة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية وروسيا بشأن خروج القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل معتبرا الاتفاق على فتح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي بالخطوة الإيجابية

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قد أجرت إجتماع مع نظيرها الروسي في موسكو لدعم الانتخابات المرتقبة والمساعدة في إجلاء القوات الأجنبية عن البلاد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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