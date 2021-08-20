ضبط تشكيل عصابي في بنغازي يمتهن سلب الهواتف بقوة السلاح

أخبارليبيا24
كشفت مديرية أمن بنغازي أن وحدة التحري والقبض بشرطة النجدة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سلب الهواتف المحمولة من المواطنين والعمالة الأجنبية بقوة السلاح.
وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أنه بناءً على بلاغ ورد إلى قسم شُرطة النجدة مفاده قيام أشخاص يمتهنون السلب بالإكراه بقوة السلاح من المواطنين والعمالة الأجنبية.
وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه تم تكليف وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة بإجراء عمليات البحث والتحري عن هؤلاء الأشخاص وأثمر التحري بمشاهدتهم لأشخاص بنفس مواصفات المبلغ عنهم.
وتابعت المديرية أنه على الفور باستخدام عنصر المفاجأة تمكن عناصر وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة من إيقاف حركة المجرمين وإلقاء القبض عليهم بالكامل وهم متلبسين بارتكاب جريمة السلب من أحد العمالة.
وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم الانتقال بالمتهمين إلى القسم وإيداعهم بالحجز القانوني تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.
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