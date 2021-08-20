«أبوجناح»: الحكومة تعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراكز التوحد بالجنوب

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، اجتماعًا مع عميد بلدية وادي البوانيس، ورئيس مجلس إدارة الطوابق للمقاولات، ومدير مركز التوحد وادي الشاطئ، والمدير المساعد لمركز تشخيص أطفال التوحد.

وتناول الاجتماع، متابعة نتائج الزيارة التي قام بها النائب للمركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوجد وادي الشاطئ.

وقدم رئيس المركز، مخططا لمقترح إنشاء فرع المركز الوطني ومتطلبات إنجاز مؤسسة ترقى إلى مستوى الطموحات لتقديم خدماتها في المنطقة الجنوبية.

من جانبه، قدم المدير المساعد لمركز تشخيص أطفال التوحد، الإجراءات المتخذة بشأن فتح فروع للمركز في المنطقة الجنوبية، منها مركزا لعلاج أطفال التوحد بمنطقة وادي الشاطئ، ووجه دعوة للمهندس رمضان أبوجناح لحضور حفل افتتاح المركز.

وأكد المهندس رمضان أبوجناح، حرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية لمراكز التوحد كافة ضمن إطار المواقف الإنسانية قبل المسؤولية الحكومية.

وتعهد “أبوجناح” بحلحلة المشاكل أو التحديات التي تواجه مراكز التوحد في أداء أعمالها والتواصل مع رئاسة الوزراء للحصول على الدعم والمساندة اللازمة.