حالة الطقس المتوقعة (الجمعة 20 أغسطس 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال، اليوم الجمعة، على أن يشمل هذا الاعتدال غالب مناطق ليبيا، الأحد المقبل، مع رطوبة عالية على جميع مناطق الساحل.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

– الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط رخات من المطر أغلبها خفيفة ومتفرقة مع سحب رعدية على بعض المناطق مثل جنوب الجبل- مزدة- القريات- بني وليد وترهونة.

– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 34 و38 درجة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر.

– الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و38 درجة على الواحات جالو والجغبوب.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بسيطا يوم الأحد.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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