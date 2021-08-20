الدرقاش: علينا المطالبة بـ”شرعنة التواجد العسكري الأجنبي” وليس إنهاؤه

قال مروان الدرقاش، الناشط المصراتي المقرب من المفتي المعزول، إن ليبيا فيها تواجد عسكري أجنبي من 2011 وحتى الآن، وأن هناك تواجداً عسكرياً أمريكياً وبريطانياً وإيطالياً وفرنسياً وروسياً وآخر تواجد عسكري أجنبي دخل ليبيا هو التواجد العسكري التركي، وفق قوله.

أضاف الدرقاش في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا أن “القصة والقضية ليست في تواجد قوات أجنبية في أي بلد فكل دول أوروبا وغالبية دول العالم تستقبل قوات أجنبية صديقة. إنما القصة أن يكون هذا التواجد تواجد صديق والتواجد الصديق هو الذي يأتي بطلب من السلطة الشرعية للبلاد وليس رغماً عنها”.

وتابع قائلًا: “حكومة الوفاق كانت حكومة تمتلك الشرعية الدولية وقامت باستقدام قوات عسكرية أجنبية صديقة ولذلك بقاء هذه القوات مرهون بإرادة السلطة الشرعية في البلاد.. بالنسبة للقوات الروسية والفرنسية فقد دخلت البلاد دون أي تنسيق مع السلطات الشرعية ولذلك فتواجدها غير شرعي” وفق قوله.

وواصل الدرقاش: “أعتقد أنه لتُطاع أطلب المستطاع، هل من المستطاع إخراج القوات الامريكية والايطالية والبريطانية والروسية، لا أظن ذلك. وحتى من يتحدث عن إخراج القوات الأجنبية كوزيرة الخارجية المنقوش مثلاً هي قطعاً لا تقصد القوات الأمريكية والايطالية وإنما فقط التركية. لكي يمكن جعل أمر التعامل مع تواجد عسكري أجنبي معقولاً وفي حدود الإمكانات ينبغي المطالبة بشرعنة هذا التواجد وليس إنهاؤه، يعني أي تواجد عسكري أجنبي لم يحصل على موافقة من السلطة الشرعية المعترف بها دولياً وهي حكومة الوحدة الوطنية عليه إما المسارعة بالحصول على هذه الموافقة منها والتنسيق معها في شكل هذا التواجد ومهامه وأماكنه أو عليه الخروج من ليبيا، هذا هو الصحيح حسب معايير السيادة وحقوق ومهام السلطات الشرعية لكل بلد” على حد قوله.