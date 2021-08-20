طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 20 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 20 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال ويشمل أغلب مناطق ليبيا يوم الأحد مع رطوبة عالية على جميع مناطق الساحل.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط رخات من المطر أغلبها خفيفة ومتفرقة مع سحب رعدية على بعض المناطق مثل (جنوب الجبل – مزدة – القريات – بني وليد وترهونة )

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على الساحل , ومابين (34 – 38) مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (28- 33) مْ على الساحل , ومابين (35- 38) مْ على الواحات جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 43) مْ وتسجل تراجع بسيط يوم الأحد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:47).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:34).