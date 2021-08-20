أبو توتة: مهمة النائب العام في ليبيا ثقيلة جداً

علق رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، عبد الرحمن أبو توتة، على بيان الأمم المتحدة الذي قدرت فيه أن 1.3 مليون شخص في ليبيا قد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة الصراع والوباء.

وقال أبوتوتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مليون وثلاثمائة ألف مواطن ليبي صاروا في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، مؤكدا إن هذا رقم يشكل دليل إدانة، متسائلا:” لكن لمن؟”.

وأضاف أن المسألة لا تتعلق بإقامة الدليل في الزمن المعاصر وإنما في القدرة على مواجهة المتهم، فحجم الجرائم المسجلة ضد مجهول يقدر بالألآف والمقابر الجماعية تشكل دليلا لا يرقي إليه الشك وكذلك جرائم الاختفاء القسري لأشخاص لا يعرف مصيرهم، وتسائل:” هل هم في عداد الأموات، أو الأحياء؟”، متابعا:” مهمة النائب العام ثقيلة وثقيلة جدا”.

وتقدر الأمم المتحدة أن 1.3 مليون شخص في ليبيا قد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة الصراع والوباء، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا.

وأكدت الأمم المتحدة، أن شركاء مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛية يعملون على توفير الصحة، الحماية، المأوى، والمساعدات الإنسانية الأخرى للفئات المستضعفة من السكان في ليبيا.