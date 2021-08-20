وكيل الصحة يناقش مع أمين جمعية الهلال الأحمر وضع آلية لدعم الانتخابات

اِستَقبَلَ سمير كوكو وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، الخميس، مرعي الدرسي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبى وأكرم الكرامي نائب الأمين العام، والدكتور عبد الحميد الهوني، عضو بمكتب الصحة بالهلال الأحمر، بحضور مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وذلك لوضع آلية للتعاون في التنسيق والعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات المزمع إجراءها في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة آلية التنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، وتفعيل دور الوزارة لتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالجانب الصحي.

كما تم الاتفاق، على البدء فى تنسيق للعمل الميدانى، وكذلك الإشراف ووضع التدابير الاحترازية الوقائية أثناء إجراء الانتخابات؛ عبر فروع ومتطوعي الجمعية المنتشرة بمدن ومناطق كل البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (170) لسنة 2021م؛ بشأن تشكيل لجنة للقيام بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات.

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