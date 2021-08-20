صنع الله: يجب الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية في استخراج النفط والغاز

بحث مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، مع رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة الدكتور حميد الشروالي آليات التعاون بين الجانبين في مجال توليد واستخدام الطاقات المتجددة.

وبحسب بيان مؤسسة النفط، فإن صنع الله ثمن عاليا مجهودات ومساعي الجهاز في سبيل الدفع بقطاع الطاقات النظيفة وتوطينها، مؤكدا أن المؤسسة ستكون وعلى الدوام داعما لمجهودات الجهاز واستمرار نجاحه لما فيه صالح ليبيا، على حد قوله.

ولفت صنع الله، إلى أن المؤسسة والجهاز يتشاركان في الكثير من الأهداف الرامية لتنويع مصادر توليد الطاقة وتوفير النفط والغاز للتصدير.

وأضاف صنع الله- بحسب بيان مؤسسة النفط- أنه يجب الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة في عمليات استخراج النفط والغاز على سبيل الأولوية للتقليل من استهلاك المحروقات السائلة والغازية، مشيرًا إلى أن المؤسسة قطعت شوطًا مهما في تقليل حرق الغاز الطبيعي والاعتماد على الطاقة الشمسية في كافة المشروعات المستحدثة بالحقول النفطية.

من جانبه، عبر الدكتور حميد الشروالي، عن شكره لإدارة المؤسسة لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء المهم والمثمر، مؤكدا تقارب سياسات وأفكار المؤسسة والجهاز فيما يتعلق بقطاع الطاقات المتجددة وأن الجهاز داعم دائم لكل القطاعات.

وأضاف الدكتور الشروالي، أنه يرى أن المؤسسة الوطنية للنفط، لما لها من ثقل محلي وخارجي وخبرة، يعول عليها في دعم وتطوير قطاع الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن القطاع قد عانى من التهميش لفترات طويلة وحان الوقت لإعطائه الدعم اللازم.

من جانبه، قال صنع الله، إن قطاع النفط هو القطاع الصناعي الرائد في ليبيا، حيث بدأ نشاطه منذ عام 1955 وأن الصناعة النفطية مشتملة على عدة مراحل مترابطة منها الاستكشاف والاستخراج والتصنيع والتسويق، وأن لدى القطاع خبرة في مجال إنتاج الهيدروجين (وقود المستقبل) من الغاز الطبيعي بمجمع البريقة للأسمدة و من التحليل الكهربائي للماء بمجمع رأس لانوف.

وأشار إلى أن المؤسسة سباقة لاستغلال الطاقات المتجددة، حيث اعتمدت على الطاقة الشمسية في تسخين المياه بمدينتي البريقة ورأس لانوف وتم تركيب منظومات حماية مهبطيه للأنابيب وأنظمة مراقبة واتصالات تعتمد بالأساس على الطاقة الكهروضوئية ويمكن الاستفادة من خبرة المؤسسة عند التوسع في استغلال الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر مستقبلا.